عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 7 سنوات لـ سائق تاكسي لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح بأسيوط

الدائرة الرابعة عشر
الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، سائق ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الهيروين المخدر والحبس لمدة سنة وغرامة 5000 جنيه لحيازته سلاح ناري وعدد من الذخيرة بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين و ضياء الدين أحمد دهيس ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.


تعود وقائع الدعوى رقم 3901 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للرائد أحمد حسن معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط تفيد قيام " خلف . ع . س " وشهرته " خلف كحه " 55 عاما ، سائق تاكسي مقيم منطقة الوليدية ، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي متخذا من مسكنه وملحقاته أماكن لإخفاء المواد المخدرة .


وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد حسن معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري " مسدس " و 5 طلقات نارية و 4 تذاكر بلاستيكية شفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر و 6 أقراص لعقار التامول المخدر و 36 طلق ناري إسرائيلي بداخل كيس بلاستيك أسود اللون و مبلغ مالي 11 ألف جنيه .

جنايات أسيوط.. إخلاء سبيل 3 متهمين باختلاس 14 قطعة سلاح| اعرف التفاصيل

أنهى حياة صبي بشاكوش .. جنايات أسيوط تعاقب نجارا بالإعدام شنقا


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس والمبلغ المالي حصيلة بيعه للمواد المخدرة .

أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط تجار مواد مخدرة مباحث قسم ثان اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

النقاب ممنوع|قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

11 ألف جنيه| هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد لأول مرة في مصر

هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

شيماء وعمها المفتري.. قيدها في "أنبوبة" وأرغموا أختها على إنهاء حياتها

جنايات أسيوط تعاقب معلم بالسجن 7 سنوات لضربه تلميذة حتى أنهى حياتها

ترشيحاتنا

هل تحدث زلازل جديدة بالمنطقة العربية؟.. البحوث الفلكية ترد

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | والعاصفة دانيال تقترب

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين.. فيديو

لم يتبق سوى النساء والأطفال.. قرية تفقد كل رجالها في زلزال المغرب

قناة وحيدة.. موعد قرعة الدوري الجديد ونظام البطولة .. معلومات مثيرة

تأجيل أولى جلسات محاكمة زوج مذيعة شهيرة لـ 25 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممنوعة في هذه الحالة.. طبيبة تكشف أسرارا عن تناول الكبدة

أفضل طريقة للتعامل مع أبنائك عند كسر الأشياء المنزلية دون قصد

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

فيديو

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ