السجن 7 سنوات لـ سائق تاكسي لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح بأسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، سائق ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الهيروين المخدر والحبس لمدة سنة وغرامة 5000 جنيه لحيازته سلاح ناري وعدد من الذخيرة بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط .



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين و ضياء الدين أحمد دهيس ، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.



تعود وقائع الدعوى رقم 3901 لسنة 2023 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للرائد أحمد حسن معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط تفيد قيام " خلف . ع . س " وشهرته " خلف كحه " 55 عاما ، سائق تاكسي مقيم منطقة الوليدية ، بالاتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي متخذا من مسكنه وملحقاته أماكن لإخفاء المواد المخدرة .



وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد حسن معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري " مسدس " و 5 طلقات نارية و 4 تذاكر بلاستيكية شفافة بداخلها مادة الهيروين المخدر و 6 أقراص لعقار التامول المخدر و 36 طلق ناري إسرائيلي بداخل كيس بلاستيك أسود اللون و مبلغ مالي 11 ألف جنيه .



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس والمبلغ المالي حصيلة بيعه للمواد المخدرة .