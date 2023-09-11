علي حفظي: أكتوبر73 ليست حربا ولكن ملحمة حققت استرداد الأرض والكرامة

أكد اللواء علي حفظي أحد أبطال حرب أكتوبر ومحافظ شمال سيناء الأسبق، أنه لا يطلق على انتصار 6 أكتوبر كلمة حرب، ولكن "ملحمة وليست حربا"، معلقًا أكتوبر 73 ليست حرب ولكن ملحمة حققت استرداد الأرض الكرامة.

وأضاف خلال برنامج " صباح الورد" المذاع على قناة تن تقديم الإعلامية سلمى عادل، أن 6 أكتوبر 73 كانت من أعظم الملاحم التي قام بها أبناء المصري في تاريخه المعاصر.

ولفت إلي أن الملحمة كان بها تعاون بين الجيش، القادة، والمواطنين، والجميع، من أجل استعادة أرض مصر العظيمة.

وأشار إلي أن هناك كواليس كبيرة كانت قبل ملحمة أكتوبر، وأثناء الملحمة، فالمصريين خرجوا ورفضوا تنحي عبد الناصر، والجميع طالب الرئيس جمال عبد الناصر بالاستمرار حتي يتم استعادة الأرض.

وأوضح أن انتصار أكتوبر حققت استرداد الأرض، والكرامة، وأن ما قام به الجيش المصري دمر ما قامت به إسرائيل.