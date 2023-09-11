ألغيناها تماما | إعلان رسمي من وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة رغم الصعوبات الاقتصادية، ولكن تضع صحة المواطنين في أولوية القرارات، وأنه تم اتخاذ مبادرات صحية كثيرة للمواطنين.

وأضاف خلال برنامج " صباح الورد" المذاع على قناة تن تقديم الإعلامية سلمى عادل، أنه تم خلال الفترة الأخيرة اطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر على الأورام.

ولفت إلي أن الوزارة تعلن عن المبادرة بعد الاكتمال، والتشغيل الرسمي، مؤكدًا أن فكرة وضع حجر الأساس تم إلغائها تمامًا.

وأشار إلي أن أي شخص يعاني من أمراض أورام، يتم علاجه في الحال، وبالمجان، وأنه أي شخص مريض يعالج في الحال.