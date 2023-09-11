عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" فضيحة "القُبلة" تطيح برئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم من منصبه".

وظهر في الفيديو أن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ظهر في فيديو وهو يقول :" لن استقيل.. لن استقيل".

وأوضح القناة أن بعد مرور ثلاث أسابيع، من القصة، أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استقالته، وذلك ببيان رسمي.

كانت سعيدة بالقبلة| فيديو جديد قد ينقذ رئيس الاتحاد الإسباني

عرضت قناة العربية تقرير فيديو، بعنوان:" فيديو جديد قد ينقذ رئيس الاتحاد الإسباني "المتحرش".. وأن اللاعبة كانت سعيدة بالقبلة!".

وجاء في التقرير أن هناك فيديو منتشر لـ اللاعبة، يوضح أنها كانت سعيدة بعد القبلة، وأن ما صرحت به بعد ذلك كان غريبا.

وجاء في التقرير أن هناك تطورات متسارعة حول قبلة رئيس الاتحاد الإسباني لويس، لـ اللاعبة جيني هيروموسو، لاعبة المنتخب الإسباني.

وكشف التقرير أن الأمم المتحدة تدخلت في هذه الأزمة، وأن الفيفا أيضًا تحقق في الأمر، وتسعى الفيفا لمنعه لمدة 15 عامًا من ممارسة جميع أنشطة كرة القدم.

وتابع التقرير أن الكثير طالب رئيس الاتحاد الإسباني لويس بالاستقالة، ووصل الأمر لـ النيابة، وهناك تحقيقات في هذا الأمر، بعد رفض اللاعبة ما حدث من رئيس الاتحاد.