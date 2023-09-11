محافظ الإسكندرية يشهد احتفال تكريم الطلبة المتفوقين بالشهادات العامة

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء الإسكندرية بمختلف المراحل الدراسية ودبلوم الخط العربي، الذي تنظمه مديرية والتربية والتعليم تحت إشراف د.عربي أبو زيد مدير المديرية بالإسكندرية.

وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية على حرصه الدائم على دعم ورعاية المتفوقين في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالنشء وبناء نظام تعليمي يهدف لبناء القدرات المهارية والإبداعية لأبناءنا الطلاب، ضمن إطار مجتمعي متكامل، يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات لبناء الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه؛ قدّم الدكتور عربي أبوزيد الشكر للمحافظ لدعمه المستمر في سبيل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية وحرصه الدائم على تكريم أبنائنا الطلاب المتميزين ، كما قدم الشكر لأولياء الأمور الذين بذلوا الجهد مع ابنائهم لتحقيق هذا التفوق وأشاد بدور كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية ومجلس الأمناء ومؤسسات المجتمع المدني لقيامهم بدورهم المتميز في ضوء المسؤوليه المجتمعية.



وخلال الحفل كرم محافظ الإسكندرية الطالبة الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي محافظة الإسكندرية بالثانوية العامة أدبي وأوائل التعليم الفني، وأوائل ذوي الهمم بالمرحلتين الثانوية والإعدادية على مستوى المحافظة ،كما تم تكريم 38 طالب حصلوا على نتيجة 100% في الشهادة الإعدادية و 30 طالب من أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة ،كما تم تكريم أوائل دبلوم الخط العربي على مستوى الجمهورية ليصل عدد المكرمين ٩٢ متفوق من ابناء الإسكندرية.

شهد الاحتفال، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد أنور عميد كلية التربية بالإسكندرية، ورزق الطرابيشي رئيس فرع نقابة الصحفيين بالإسكندرية، ودكتورة إيناس دياب مدير مركز الحرية للإبداع، و أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي بيت العائلة بالإسكندرية.