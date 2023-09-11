محافظ الإسكندرية يوجه برفع حالة الاستعداد للتعامل مع تداعيات العاصفة دانيال

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شركة الصرف الصحي وكافة الجهات التنفيذية المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك وفقا للبيان الصادر من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والري.

وتتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار خلال ال 48 ساعة القادمة نتيجة لنشاط وزيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة، تأثرا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا، حيث أنه متوقع اعتبارًا من مساء اليوم الاثنين أن تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وكلف اللواء محمد الشريف، بالمتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارىء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.



من جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد.