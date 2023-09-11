بسبب دانيال.. 6 تعليمات عاجلة من محافظة الإسكندرية لمواجهة العاصفة

طالبت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بتوخي الحذر وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، بسبب العاصفة دانيال التي تضرب الإسكندرية حاليًا.
وذكرت المحافظة في بيان اليوم الاثنين، أن أبرز التعليمات تتمثل في :
• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.
• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
• عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
• عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.
أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :
غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.
والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.