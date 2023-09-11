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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب دانيال.. 6 تعليمات عاجلة من محافظة الإسكندرية لمواجهة العاصفة

صورة من أحد شواطئ
صورة من أحد شواطئ الإسكندرية

طالبت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بتوخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، بسبب العاصفة دانيال التي تضرب الإسكندرية حاليًا.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الاثنين، أن أبرز التعليمات تتمثل في :

• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  

• عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175.

الاسكندرية العاصفة دانيال بلاغات المواطنين توخى الحذر بلكونات شركة الصرف الصحى غرفة عمليات

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