5 ملايين جنيه.. مكافأت ضخمة لـ بطل الدوري في الموسم الجديد

رصدت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب مكافأة كبيرة لبطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد 2023 - 2024.

ويحصل بطل مسابقة الدوري المصري في الموسم الجديد بموجب لائحة رابطة الاندية المحترفة على 5 ملايين جنيه مكافأة.

كما رصدت رابطة الاندية المحترفة مكافأة لكل نادي يشارك مليون جنيه .

وحضر سمير عدلي المدير الاداري للنادي الأهلي مراسم قرعة الدوري الممتاز، كما حضر طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق مراسم قرعة الدوري الممتاز.

أقيمت مراسم قرعة الدوري المصري اليوم الإثنين 11 سبتمبر في الساعة السادسة مساء بساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة مندوبي 18 ناديا.

القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

وحسم النادي الأهلي لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.