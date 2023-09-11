التخطيط تختتم الدورة السادسة لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات الدورة السادسة من البرنامج الصيفي لتدريب طلاب الجامعات والذي تعقده الوزارة سنويًا، وذلك بحضور طارق عبد الخالق مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الموارد البشرية وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة.

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تمكين ودعم قدرات الشباب، وإتاحة الفرص التدريبية اللازمة لهم مضيفة أن مستوى التنمية الوطنية في أي بلد يعتمد إلى حد كبير على مدى تسخير الحكومة لإمكانات الشباب واستغلالها لتعزيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي واستدامتهما، مؤكدة أن ضمان تمكين جميع الشباب، وإطلاق إمكاناتهم من خلال الحصول على عمل لائق سيدفع التقدم نحو التنمية المستدامة والشاملة.

وخلال حفل تخريج الدفعة الثانية من الدورة السادسة وختام البرنامج؛ أوضح طارق عبد الخالق أن دفعتي الدورة السادسة من أفضل الدفعات التي تم تدريبها منذ عام 2018، لما لديهم من إصرار على التعلم وتحقيق الاستفادة، متابعًا أن التدريب أضاف نوعًا من التعلم يغير مبادىء معينة لم تكن واضحة لدى المتدربين.

وتقدم عبد الخالق بالشكر لكل قيادات الوزارة لمساعدة المتدربين وتخصيص أفراد مسئولين عن تدريبهم وتوصيل رسالة الوزارة لمعرفة معلومات جديدة لم تكن لديهم، فضلًا عن مشاركة القيادات في تقديم مايقرب من17 ورشة خلال فترة استقبال الدفعة الثانية من برنامج التدريب الصيفي.

وأكد عبد الخالق أن الوزارة حريصة على عقد ملتقيات توظيفية حيث تم عقد أكثر من خمسة ملتقيات سابقة، ومن المقرر عقد ملتقيين قادميين بالجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة، مشيرًا كذلك إلى أن التدريب يمنح المشاركين به ممن لديهم الكفاءة أولوية للعمل بالوزارة عند توافر الفرص لذلك.

وتضمنت فعاليات التدريب للدفعة الثانية عقد حوالي 17 ورشة عمل للتعريف بقطاعات الوزارة ووحداتها؛ قدمها قادة الوزارة والجهات التابعة لها وممثلين عن كل وحدة فضلًا عن تنظيم عدة زيارات ميدانية بمشاركة طلاب الدفعة الثانية من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية.

وشهدت فعاليات تدريب الدفعة الثانية استحداث ورشة عمل عن وحدة الاتصال السياسي بالوزارة، والتي قدمها محمد أبوريدة ... حيث تم استعراض دور مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاءهم وتقديم نبذة عن جلسات المجلسين واللجان، كما تطرق أبو ريدة إلى تشكيل مجلس النواب والمكون من 448 عضو فردي و120 قوائم، 28 عضو بالتعيين، بالإضافة إلى استعراض عدد أعضاء مجلس الشيوخ والبالغ 100 عضو و100 قائمة فضلًا عن الأعضاء بالتعيين.

واستعرض أبو ريده اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ والاختصاصات العامة للبرلمان المصري من وضع لائحة والمحافظة على النظام الداخلي وضمان استقلالية أعضائه بالإضافة إلى تعديل الدستور ومشروعات القوانين وكذلك اقتراحات القوانين واقراراها، فضلًا عن إقرار المعاهدات والاتفاقيات، إلى جانب المهمة السياسية لمجلس النواب والدور السياسي للمجلس تجاه الحكومة.

وتضمنت مجموعة الورش المنعقدة ورشة حول مهام الوكيل الدائم بالوزارة، قدمها م. خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة وأوضح أنه يمثل أول وكيل دائم بالحكومة المصرية، وذلك لكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هي أول وزارة تستحدث تلك الوظيفة.

كما عقدت الوزارة ورشة تدريبية للطلاب للتعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي قدمها السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة ليستعرض فئات المبادرة وإجراءاتها وأهدافها، وما تم بفعاليات الدورة الثانية للمبادرة.

كما شملت أجندة الورش؛ ورشة حول دور قطاع التنمية البشرية والتي قدمها د.محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية لاستعراض دور القطاع والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة وكيفية توزيع الاستثمارات في المشروعات الخدمية وتوصيلها للمواطنين في أماكنهم.



وضمن ورشة قطاع البنية الأساسية بالوزارة، استعرضت د.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية بالوزارة دور القطاع في دعم القطاعات الاقتصادية للدولة والهيكل التنظيمي له وكذلك أهم المشروعات القومية والاستراتيجية التي يعمل عليها القطاع.

كما قدمت د.هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة نبذة عن القطاع ودوره وكذلك تعريف ومتطلبات التنمية المحلية.

وخلال الورشة المنعقدة حول دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تناولت د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد الحديث حول دور المعهد ورؤيته ورسالته، وكذلك أهمية التدريب وبناء القدرات.

وتضمن جدول الورش كذلك؛ ورشة تدريبية حول وحدة البرامج والأداء ومشروع حياة كريمة، وتناول فريق وحدة البرامج والأداء بالوزارة الحديث حول منهجية الوحدة ومشروع حياة كريمة وكذلك حوافز تميز الأداء خلال الورشة.

ومن جانبها استعرضت م.أمنية كمال المشرف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية دور الإدارة بالوزارة، وتعريف التخطيط الاستراتيجي.

وخلال ورشة جائزة مصر للتميز الحكومي تناولت سهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة الحديث حول الهدف الرئيسي من الجوائز والغرض منها الجائزة باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة لتطوير الأداء الحكومي بالجهاز الإداري للدولة لتحقيق الريادة العالمية.

واستعرضت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة تعريف التنمية المستدامة وتطبيقاتها على المستوى المحلى، كما تناولت الحديث حول جميع المشروعات القومية التي تساهم فيها وزارة التخطيط وربطها بأهداف التنمية المستدامة،.

وتضمن جدول ورش العمل المنعقدة؛ ورشة حول دور وحدة التنمية المستدامة ، استعرض فريق عمل الوحدة خلالها مفهوم التنمية المستدامة بشكل عام وأهدافها وكذلك أجندة أفريقيا 2063، والأجندة الوطنية رؤية مصر 2030، ودور الوزارة فيما يخص التنمية المستدامة ومتابعتها لأداء مصر في التنمية.

كما قدم فريق مركز التغيرات المكانية ورشة حول المركز الوطني للبنية المعلوماتية، وتطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية ودور المركز في ذلك. واختتمت فعاليات التدريب بعقد ورشة حول أهداف وأنشطة المركز الديموغرافي بمصر والتابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة فريق عمل المركز.