الداخلية المغربية: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2862 و2562 مصابا

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأثنين، أن حصيلة ضحايا الزلزال في المغرب ارتفعت إلى 2862 قتيلا و2562 مصابا.

وأضافت الداخلية المغربية في بيان لها، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 1604 في إقليم الحوز، و976 في إقليم تارودانت وحالة واحدة في إقليم الصويرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك الآلاف من المتضررين في المغرب جراء الزلزال المدمر مازالوا بحاجة إلى دعم عاجل، وأن هناك نحو 350 ألف مغربي سيتضررون وفق الإحصاءات الأممية.

وأضافت الصحة العالمية: "ليس لدينا حصر عن المباني المتضررة جراء زلزال المغرب"، لافته إلى أنها تعمل عن كثب مع وزارة الصحة المغربية وهناك فرق طبية متخصصة ومتاحة للتعامل مع الكوارث.

وأشارت الصحة العالمية، إلى أنها قامت بتقديم مساعدات طبية للمتضررين من الزلزال المدمر بالتعاون مع السلطات المغربية، وتم نقل عدد من الخبراء الطبيين إلى المغرب.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية ، أن الحكومة المغربية أخبرتنا أنها قد تحتاج لمزيد من مساعداتنا مستقبلا، لافته إلى أن السلطات المغربية تبلي بلاءا حسنا في التعامل مع الكارثة، وما زلنا ننتظر الضوء الأخضر من الحكومة المغربية لتقديم مزيد من المساعدات.