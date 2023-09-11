نهال طايل متأثرة خلال حوارها مع كفيف: مش لاقية كلام

استضافت الإعلامية نهال طايل، أحمد وزوجته همت التي ضربت أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني وطلبت التبرع بعينها لزوجها.

وقال أحمد، خلال حواره مع الإعلامي نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة "صدى البلد:" ربنا أكرمني بزوجتي وأهلي وفيه ناس كتير وقفت جنبي ولكن أكثر ما أحزنني وأثر في نفسيتي هو فقداني لشغلي في مجال المقاولات.

وأضاف:" الحمد لله علي نعمه وأنا فقدت بصري منذ 10 سنوات، ونعمه الله كثيرة لم أفقد رزقي ولكن فقدت عملي فقط"، لتعلق الإعلامية نهال طايل:" من المرات القليلة اللي بكون مش لاقية كلام ورضاك أسعدني".