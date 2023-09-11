زلزال المغرب يمحو قرية كاملة من الخريطة.. مشاهد مؤلمة

مرت ثلاثة أيام على أعنف زلزال ضرب دولة المغرب فجر السبت الماضي.

ويسابق رجال الإنقاذ المغاربة بالمساعدة من فرق اجنبية للعثور علي الناجين تحت الانقاض، وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين دمرت منازلهم جراء تلك الكارثة التي خلفت 2122 قتيلاً على الأقل.



كما عملت السلطات على تقييم وحصر الأضرار في المناطق التي تأثرت بتلك الكارثة، حيث تبين أن هناك عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.



ومن بين تلك المناطق، قرية "تينزرت"، وهي بلدة مغربية تقع داخل النفود الترابي بإقليم كليميم وسط المملكة، وتنتمي القرية لمشيخة إدولكان التي تضم 4 دواوير، وهي دوار بويعلى، دوار إدبولحسن، دوار أغادير إدران، ودوار تيخابرين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.