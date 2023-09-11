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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير: 100 ألف طفل تضرروا من زلزال المغرب

صدى البلد

تشير التقارير الأولية إلى أن حوالي 100 ألف طفل تأثروا بالزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من ليلة الجمعة - وهو أقوى زلزال يضرب المملكة منذ عام 1960. 

وفقا للتقرير الذي نشره موقع ريليف ويب، مثل جميع الزلازل الكبرى، من المرجح أن تستمر الهزات الارتدادية في الأيام والأسابيع المقبلة. ما يعرض الأطفال والأسر لمزيد من المخاطر.

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة بعد الساعة 11 مساء يوم 8 سبتمبر، في الوقت الذي كان فيه معظم الأطفال والأسر نائمين في منازلهم. وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 300 ألف شخص تضرروا في مراكش وجبال الأطلس الكبير.

وفقا للسلطات، قُتل أكثر من 2600 شخص، بينهم أطفال، وأصيب آلاف آخرون. ومن المرجح أن تزداد هذه الأرقام. وفي حين أن اليونيسف لا تعرف حتى الآن العدد الدقيق للأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا، فإن أحدث التقديرات لعام 2022 تشير إلى أن الأطفال يمثلون ما يقرب من ثلث السكان في المغرب.

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