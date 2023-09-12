أخبار توك شو.. نهال طايل تتأثر خلال حديثها مع كفيف.. وائل جسار يكشف سر نصيحته لجورج وسوف

قدمت الإعلامية نهال طايل، حلقة خاصة من برنامج تفاصيل والمذاع عبر قناة صدي البلد، ونرصد لكم أبرز ما جاء فيها:

وائل جسار يكشف حقيقة خلافه مع صابر الرباعي في السعودية



قال وائل جسار، إنه يستعد لأغنية جديدة مصرية قريبا، مضيفا: "شاركت في مهرجان روائع الموجي بالسعودية.

وأضاف جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لا صحة لما يتردد عن وجود خلاف خلال حفلات السعودية مع الفنان صابر الرباعي.

وأوضح:" الرباعي أكثر من أخ وهو فنان كبير وعلاقتنا أكثر من رائعة ولا يوجد أية مشكلة علي الإطلاق".

نهال طايل تشيد بزوجة طلبت التبرع بعينيها لزوجها: نموذج في الإخلاص

استضافت الإعلامية نهال طايل أحمد وزوجته همت في حوار تلفزيوني، كنموذجًا للإخلاص والتفاني، وذلك بعد طلب همت التبرع بعينها لزوجها.

وقال أحمد خلال الحوار ببرنامج “تفاصيل والمذاع عبر قناة ”صدى البلد"، : "الله أكرمني بزوجتي وأهلي ولكن أكثر ما أثر في نفسي هو فقداني لوظيفتي في مجال المقاولات، مضيفا"الحمد لله على نعمه، فقدت بصري منذ 10 سنوات، ولكنني لم أفقد رزقي."

وأشادت الإعلامية نهال طايل بالزوجين وقالت: "الزوجين دول نموذج في المودة والإخلاص والعطاء، والمشاعر والحب لهما سحرهما الخاص."

زوجة مخلصة لزوجها الكفيف: لو أطول أتبرع بعيني الاتنين هعمل كدا

استضافت الإعلامية نهال طايل، أحمد وزوجته همت التي ضربت أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني وطلبت التبرع بعينها لزوجها.

وقالت همت خلال حوارها ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لو أطول أتبرع ليه بعيني الاتنين هعمل كده لأنه طول عمره حنون عليه ولم يقصر معي".



ومن جانبه قال أحمد،:" ربنا أكرمني بزوجتي وهي نعم الزوجة الصالحة زي ما قال النبي صلي الله وسلم، موضحا:" قابلت صعوبات كثيرة وبداية فقداني بصري كانت من عشر سنوات عندما كان عمري ثلاثون عاما".



نهال طايل متأثرة خلال حوارها مع كفيف: مش لاقية كلام

استضافت الإعلامية نهال طايل، أحمد وزوجته همت التي ضربت أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني وطلبت التبرع بعينها لزوجها.

وقال أحمد، خلال حواره مع الإعلامي نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة "صدى البلد:" ربنا أكرمني بزوجتي وأهلي وفيه ناس كتير وقفت جنبي ولكن أكثر ما أحزنني وأثر في نفسيتي هو فقداني لشغلي في مجال المقاولات.

وأضاف:" الحمد لله علي نعمه وأنا فقدت بصري منذ 10 سنوات، ونعمه الله كثيرة لم أفقد رزقي ولكن فقدت عملي فقط"، لتعلق الإعلامية نهال طايل:" من المرات القليلة اللي بكون مش لاقية كلام ورضاك أسعدني".

وائل جسار يكشف سر نصيحته لجورج وسوف بالاعتزال

قال وائل جسار، إنه يستعد لأغنية جديدة مصرية قريبا، مضيفا:"شاركت في مهرجان روائع الموجي بالسعودية.

وأضاف جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"قابلت شيرين عبد الوهاب هي وزوجها حسام حبيب خلال حفلات السعودية وعلاقتها كويسة جدا، متابعا:" زي السمن علي العسل.

وتابع،:"علاقة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب أكثر من رائعة وواضح من اللي أنا شوفته إن حسام بيحبها جدا وعلاقتهم غير متوترة كما تردد في الإعلام المصري".

وعن الفنان حلمي بكر، قال جسار،: "أتمنى له الشفاء العاجل فهو موسيقار كبير ونجم له ثقل في الفن المصري.

وعن نصيحته لجورج وسوف بالإعتزال، قال جسار،:" جورج نجم كبير وتناقشت معه ولم يغضب من الأمر فهو نجم مؤثر، متابعا:" لما بحب أتسلطن بسمع جورج وكاظم وصابر الرباعي".