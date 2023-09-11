وائل جسار يكشف سر نصيحته لجورج وسوف بالاعتزال

قال وائل جسار، إنه يستعد لأغنية جديدة مصرية قريبا، مضيفا:"شاركت في مهرجان روائع الموجي بالسعودية.

وأضاف جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"قابلت شيرين عبد الوهاب هي وزوجها حسام حبيب خلال حفلات السعودية وعلاقتها كويسة جدا، متابعا:" زي السمن علي العسل.

وتابع،:"علاقة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب أكثر من رائعة وواضح من اللي أنا شوفته إن حسام بيحبها جدا وعلاقتهم غير متوترة كما تردد في الإعلام المصري".

وعن الفنان حلمي بكر، قال جسار،: "أتمنى له الشفاء العاجل فهو موسيقار كبير ونجم له ثقل في الفن المصري.

وعن نصيحته لجورج وسوف بالإعتزال، قال جسار،:" جورج نجم كبير وتناقشت معه ولم يغضب من الأمر فهو نجم مؤثر، متابعا:" لما بحب أتسلطن بسمع جورج وكاظم وصابر الرباعي".