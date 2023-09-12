مدبولي: نستهدف زيادة الفرص الاستثمارية والمكون الأخضر في موازنة الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف زيادة المكون الأخضر في موازنة الدولة، ويكون هناك زيادة في الفرص الاستثمارية.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك قناة اتصال مباشرة بين وزارة البيئة، والمستثمرين، لتمكينهم من الحصول على الدعم.

وقام بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر إحدى أهم ثمار “كوب 27”.

وقال مدبولي، خلال كلمته بـ منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر، إن التحول لـ الأخضر يعتبر من أهم أهداف الدولة.

ويهدف المنتدى إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات، منها الطاقة المستدامة، وتدوير المخلفات، والسياحة البيئية، والاقتصاد القائم على أساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي.

وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.



ويعد منتدى الاستثمار البيئي والمناخي استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.

وسيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر.