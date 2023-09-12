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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد تمركزات السيارات استعداداً للأمطار

جولة مرورية لرئيس
جولة مرورية لرئيس صرف الإسكندرية

قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، جولة مرورية على تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها بمناطق المنتزه أول وثان وشرق ووسط.


وأشار "نافع" إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع  أن تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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وأوضح "نافع" أنه فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية تم ايقاف الأجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة بداية من الشنايش والمطابق حتي بيارات محطات الرفع والمعالجة، وانتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.


ونبه علي جميع العاملين بضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد  استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

الاسكندرية الأرصاد الجوية الخط الساخن الشركة القابضة اللواء محمود نافع المناطق الغربية المناطق الساخنة

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