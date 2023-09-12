محافظ الدقهلية يكلف السكرتير العام بعقد اجتماع لمناقشة الأوراق الثبوتية لأصول الدولة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع لمناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها علي المنظومة الرقمية لحوكمة اصول الدولة، حيث تم مناقشة الأصول التي تم إدراجها علي المنظومة وهي عبارة عن ( وحدات سكنية - محلات تجارية - أراضي فضاء ) ، كما تمت مناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها علي المنظومه وتشمل ( سندات الملكية - عقود الإيجار او البيع ) .

جاء ذلك بحضور المستشار عبدالبديع الشندي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمهندسة هنا سمير مشرف وزارة الإتصالات العام علي منظومة حوكمة أصول الدولة بالدقهلية ، والمهندس هاني جمال الدين مشرف المشروع ممثلاً عن وزارة الإنتاج الحربي ، والدكتورة أميرة يوسف مدير مشروع حوكمة أصول الدولة بالدقهليه ، والمحاسب محمد جلال مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وأشار " مختار " الي أن الهدف من المنظومة هو حصر اصول الدولة المستغلة والغير مستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة ، من خلال توثيق وتدقيق كافة بيانات أصول أملاك الدولة بكافة أنواعها المختلفة ، وربط كافة بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري ، وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة علي الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة اصول وأملاك الدولة ، وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة ، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة ، وإعادة تقييم وتسعير الأصول.

كما أشار " المحافظ " الي أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وانشاء مشروعات قومية علي الأراضي المملوكة للدولة.

ومن جانبها أشارت المشرف العام علي المنظومه ممثلة وزارة الاتصالات أن الدقهلية تحتل المركز الاول في المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة حيث تم تسجيل 11 الف اصل وإدراجهم علي المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة .

وثمن " مختار " جهود كافة القائمين علي المنظومة الرقمية لحوكمة اصول الدولة علي ما بذلوه من جهد حتي احتلت الدقهلية المركز الاول ، مشيراً إلي ان هذا ليس بجديد علي أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذين حققوا تقدما مشرفا في كافة الملفات .

جدير بالذكر أن انجازات مشروع حوكمة اصول الدولة تتمثل في حصر وارشفة جميع البيانات والمستندات الخاصة بملكية الأصل وربطها بالعقود والقضايا والتعديات الموجودة علي الأصل والمديونيات والاستحقاقات لكل اصل لسهولة التعامل معها ، وأحكام السيطرة لكل اصل لسهولة التعامل معها ، وتجميع وحصر كل موارد وايرادات الأصول لدي كل جهة ، وحصر الأصول الغير مستغلة واقتراح الأمثل لاستغلالها ، واعادة تقييم وتسعير الأصول.

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