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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية تعلن موعد استقرار الطقس وعلاقته برائحة الأجواء

صدى البلد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، و بقايا العاصفة دانيال بدأت تؤثر على مصر، و لكنها فقدت قوتها عن ما حدث بالجمهورية الليبية.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أن البلاد تشهد اليوم تقلبات جوية،  بالإضافة إلى وجود أمطار متفاوتة الشدة على بعض الأماكن و خاصة السواحل الشمالية أمطارها بين الخفيفة و المتوسطة.

وأضافت، أن الأمطار امتدت خلال الساعات الماضية إلى القاهرة الكبرى و كانت خفيفة، مؤكدة أن تأثير المنخفض الجوي ضعيف جدا و لا يؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، بالإضافة إلى اعتدال الأجواء و كسر الموجة الحارة التي كانت تشهدها البلاد خلال الأيام السابقة.

ولفتت، إلى أن تأثير الأمطار سيستمر على شمال البلاد للغد، و ستكون متفاوتة الشدة من الخفيف إلى المتوسط و يمكن أن تصل لمناطق من القاهرة الكبرى مع استمرار انخفاض درجة الحرارة، منوهة إلى أن الغد سيكون الطقس خالي من الأتربة و الرمال المُثارة و تحسن بالأحوال الجوية خلال فترة الليل.

طقس يوم الخميس و تفسير رائحة الجو

وأشارت، إلى أن بدءا من يوم الخميس سينتهي المنخفض الجوي تماما و يكون بداية استقرار للأجواء، مضيفة أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تؤكد أن رائحة الأجواء ليس لها علاقة بالحالة الجوية.
 

منار غانم العاصفة دانيال الاحوال الجوية الامطار الموجة الحارة الأتربة طقس يوم الخميس

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