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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تهديد الاتحاد الأوروبي.. زيلينسكي يشن هجوما عنيفا على الأمم المتحدة

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة، واشتكى من أن المنظمة العالمية لا تعمل كجبهة موحدة بشأن مسألة الضغط على روسيا، ملمحًا إلى أن الدول الأعضاء مهتمة بالعلاقات الاقتصادية أكثر من القيم.

وقال زيلينسكي، إن “الأمم المتحدة يمكن أن تكون أفضل منصة لتوحيد العالم، لكن هذا لا يحدث، مع الأخذ في الاعتبار أن الدول التي ترغب في مواصلة العلاقات مع روسيا مهتمة أكثر باقتصاداتها”.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "العالم يتحد في الأمم المتحدة، لكنه لا يتحد في بعض القرارات.. فيما يتعلق بالضغط القوي على الاتحاد الروسي.. في كثير من الأحيان يغير العالم قيم العلاقات الاقتصادية".

كما انتقد "الوحدة الهشة" بين دول الاتحاد الأوروبي، التي يُزعم أنها تساعد روسيا في تجاوز العقوبات من أجل حل قضاياها الاقتصادية.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأوكراني، الاتحاد الأوروبي برد فعل غير متوقع من اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي إذا بدأ الغرب في خفض المساعدات لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع  صحيفة “الإيكونوميست” البريطانية، قال زيلينسكي، إن “خفض المساعدات سيخلق مخاطر للغرب في ساحته الخلفية.. ومن المستحيل التنبؤ بكيفية رد فعل ملايين الأوكرانيين في الدول الأوروبية على حقيقة هجر بلادهم”.

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وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن “الأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي تصرفوا بشكل جيد حتى الآن، وهم بشكل عام ممتنون للغاية للدول التي قبلتهم، لكن يجب على أوروبا أن تكون حريصة على عدم دفع هؤلاء الأشخاص إلى الزاوية".

وهدد زيلينسكي قائلا: "لكنها لن تكون قصة جيدة لأوروبا إذا دفعت هؤلاء الناس إلى الزاوية".

زيلينسكي الأمم المتحدة الرئيس الأوكراني روسيا أوكرانيا

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