بوتين: انخفاض الروبل الأخير ليس مدعاة للقلق

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لا تعتبر الانخفاض الأخير في قيمة الروبل مشكلة لا يمكن التغلب عليها، لأن العوامل التي تؤثر على العملة يمكن التحكم فيها، وهي في معظمها مؤقتة.

ووفقا للرئيس الروسي، فإن أحد هذه العوامل هو عودة عائدات العملات الأجنبية للمصدرين الرئيسيين، وعامل آخر هو ارتفاع الواردات.

وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك: “عندما كان سعر صرف الروبل 60 مقابل الدولار، لم نكن قد أنشأنا بعد سلاسل لوجستية للواردات. الآن تأتي الواردات إلى سوقنا بكميات أكبر وأكبر، مما يعني أن الطلب على العملات الأجنبية آخذ في الازدياد. هناك عوامل أخرى، ولكن بشكل عام يمكن التحكم فيها:.

وأضاف: “إننا نراهم، ونفهمهم، ويمكن للبنك المركزي التعامل معهم”.

وقال الرئيس الروسي، إن “الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات من جانب السلطات المالية الروسية، ولكن بشكل عام، لا يوجد ما يدعو للقلق”.

وأضاف أن “هذه القضية تتطلب دراسة مضنية من جانب البنك المركزي والحكومة الروسية والسلطات المالية، ولكن بشكل عام لا أعتقد أن هناك بعض المشاكل أو الصعوبات التي لا يمكن التغلب عليها على الإطلاق”، مضيفًا أن “هناك حاليًا بعض المشاكل أو الصعوبات التي لا يمكن التغلب عليها. ولا توجد خطط لإدخال ضوابط إضافية على رأس المال أو إعادة إلزامية لعائدات العملات الأجنبية”.

وشهد الروبل انخفاضا تدريجيا طوال الشهرين الماضيين، لينخفض إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرا مقابل الدولار واليورو في منتصف أغسطس.

وربط الاقتصاديون انخفاض قيمة العملة بانخفاض حجم إيرادات المصدرين من النقد الأجنبي.