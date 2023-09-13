ماذا قال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عقب هزيمة منتخب مصر أمام تونس بثلاثية؟

علّق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك علي هزيمة منتخب مصر أمام منتخب تونس في المباراة الودية التي أقيمت أمس.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: ‏بعيداً عن النتيجة.. أسوأ أداء لنا مع فيتوريا حتي الآن .. تجربة مفيدة جداً عشان نعرف مشاكلنا ونقاط ضعفنا قبل التجارب الرسمية الأهم.

وخسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 1-3 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

وأحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدّد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.