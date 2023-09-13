قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا| القصة الكاملة

سيطرت حالة من الحزن خلال الساعات القليلة الماضية على أهالي قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، عقب سماع نبأ وفاة وفقد 74 شابًا من أبناء القرية في حادث إعصار دانيال الذي اجتاح مدينة درنة الليبية.

ضحايا اعصار دانيال

وفاة 74 شابًا بقرية بسبب إعصار دانيال

قال الدكتور رامي حسن الضيع، أحد أبناء قرية الشريف بمركز ببا، إن الأهالي استيقطوا صباح أمس على خبر وفاة وفقد عدد من شباب القرية الذين يعملون في دولة ليبيا وتحديدًا في مدينة درنة التي شهدت حادث إعصار دانيال الذي خلف مئات الضحايا.

الملابس السوداء بقرية الشريف

واتشحت نساء القرية بالملابس السوداء وبدأت أصوات القرآن الكريم تخرج من كل منزل وما من بيت إلا وتسوده حالة من الحزن الشديد.

كشف ضحايا إعصار دانيال

وتداول الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي كشف بأسماء الضحايا والمفقودين من أبناء القرية والتي تضمنت أسماء أشقاء وأبناء عمومة.

بيان الخارجية بشأن ضحايا المصريين بليبيا

وقد أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال، الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

كشف ضحايا اعصار دانيال

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الإثنين، أنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي، والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وإذ تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.