شكوى رسمية تهدّد عرش الزمالك.. فما موقف المجلس الجديد؟ | تفاصيل

يشهد نادي الزمالك خلال تلك الفترة حالة من التوتر بسبب انتخابات مجلس إدارة النادي وتأخر مُستحقات اللاعبين المتأخرة.

سيف الجزيري

شكوى رسمية ضد الزمالك بسبب المُستحقات

وتقدم أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكوى جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد الفارس الأبيض، بسبب عدم حصوله على المستحات المتأخرة.

سيف الجزيري يقدّم شكوى ضد الزمالك

وكشفت مصادر صحفية مقربة من نادي الزمالك، أن الدولي التونسي سيف الدين الجزيري تقدّم بشكوى ضد ناديه، بسبب عدم الحصول على المستحقات.

ولم تكشف المصادر عن قيمة المستحقات التي يجب أن يدفعها الأبيض لمهاجمه، ولكن النادي يعاني على المستوى المادي، والذي تسبب في استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

انتهاء أزمة القيد بالزمالك

وكان قد أكد حمادة عبد الباري، المدير الإداري لفريق كرة اليد، انتهاء أزمة القيد التي عانى منها الفريق منذ انطلاق الموسم الجديد بسبب المديونية.

تابع “عبد الباري” أن الأزمة انتهت بعد سداد المديونية وتسلم الفريق الكارنيهات الخاصة بهم أمس الثلاثاء.

موعد انتخابات الزمالك

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة الثلاثية التي تدير القلعة البيضاء ووزارة الرياضة.

وأغلق مساء الأحد 11 سبتمبر، باب التقدم لـ انتخابات الزمالك، الذي كان قد فتح يوم الإثنين 4 سبتمبر.

الجدير بالذكر أنه تم غلق باب الترشيحات الخاصة بانتخابات القلعة البيضاء، وخرج مرتضى منصور ونجليه من سباق الانتخابات، ولم يتقدم أي منهم للانتخابات الخاصة بالنادي.

سيف الجزيري

انتخابات نادي الزمالك

أعرب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد الجارحي، عن أمنياته بأن تخرج انتخابات نادي الزمالك مجلس يعي معنى الرياضة والتنافس الشريف.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تقدم باستقالته بالكامل خلال الفترة الماضية، ويدار النادي من خلال لجنة ثلاثية برئاسة عماد البناني.

وقال الجارحي على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتمنى لنادي الزمالك الخروج من النفق المُظلم بانتخابات تفرز مجلس إدارة يعي معنى الرياضة والتنافس الشريف لتكون بداية جديدة، ونهاية حقيقية لفترة لم تكن لها أي علاقة بالرياضة على الإطلاق".

وأكمل: "الأخ والصديق الغالي هاني العتال اسم محترم مُحب لناديه ويستحق التواجد في مجلس إدارة الزمالك".

ويعاني الزمالك من العديد من المشاكل المادية بسبب الحجز على أموال النادي، وإيقاف القيد بسبب قضايا من اللاعبين السابقين.