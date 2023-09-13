أودت بحياة الآلاف.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيضانات ليبيا

أعرب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن حزنه العميق بسبب التأثير الشديد للعاصفة دانيال والفيضانات اللاحقة التي ضربت الأجزاء الشرقية من ليبيا.

وأودت الفيضانات بحياة آلاف الأشخاص في عدة مدن ليبية، وتسببت في فقدان آلاف آخرين، وتدمير المنازل، وإلحاق الأضرار بالبنية التحتية الحيوية.



وقال ستيفان دوجاري المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، في بيان له : "أعرب الأمين العام عن تضامنه مع الشعب والسلطات الليبية في هذا الوقت العصيب، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى".



وأكد المسؤول الاممي على مواصلة عمل الأمم المتحدة مع المسئولين في ليبيا لإيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل إلى المناطق المتضررة.