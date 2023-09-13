رائحة الموت في كل مكان.. بني سويف تتشح بالسواد حزنا على ضحاياها في عاصفة ليبيا

وصلت منذ قليل، جثامين شباب قرية الشريف التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف، إلى القرية داخل سيارات الإسعاف.

وفي مشهد محزن ساد الصراخ والعويل من قبل اسى الضحايا بعد أن لقوا مصرعهم جميعًا خلال عملهم بمنطقة درنة الليبية، نتيجة العاصفة "دانيال" الذي اجتاحت الشرق الليبي وخلَّف مئات الضحايا والمفقودين.

وادي أهالي القرية والقرى المجاورة، لها صلاة الجنازة على الشباب في سوق القرية الكبير ويتم حاليا تشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير ودفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب .

https://fb.watch/n19m2UACE6/?mibextid=Nif5oz