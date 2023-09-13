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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 205محاضر وضبط 25 طن دقيق وسكر مجهول المصدر خلال يوم بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ، عدة حملات مفاجئة خلال اليوم الاربعاء بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، وأسفرت عن تحرير (205) محضر تمويني تنوعت ما بين (100) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (105) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمي ، ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية السادسة بمركز السادات لحيازته 5 طن سكر و20 طن دقيق فاخر و500 كجم زيوت نخيل مجهولة المصدر.

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 كما تم تحرير محضر آخر ضد صاحب محل لتجارة الأدخنة بشارع السنترال بمدينة منوف لعرضه وبيعه  سجائر   بدون مستندات دالة على مصدرها.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية جهودهم المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وذلك على الأرقام 2174037 -2174039)  ) ، بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التجارة الداخلية الحملات الرقابية الغش التجاري بيع سلع مجهولة المصدر حملات مفاجئة سلع مجهولة المصدر مديرية التموين والتجارة الداخلية

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