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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. البيت الأبيض يتجاهل تقارير المخابرات الأمريكية غير الملائمة بشأن أوكرانيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال الصحفي الأمريكي المخضرم الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتجاهل تقارير استخباراتية أمريكية فردية عن أوكرانيا، لأن المعلومات التي تحتويها غير مواتية لها.

وأضاف هيرش، عبر منصة “سوبستاك”،  أن “وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن قال الأسبوع الماضي إنه واثق من النجاح النهائي للهجوم المضاد الأوكراني، ويشير إلى أن السبب وراء مثل هذا البيان يمكن أن يكون، من بين أمور أخرى، بناء على التقييمات المتفائلة لوكالة استخبارات البنتاجون”.

وتابع هيرش، مستذكرًا كيف رفضت السلطات الأمريكية قبل 10 سنوات استلام تقرير استخباراتي عن سوريا ، لأنه كان "غير مريح" سياسيا، وقال: "لقد أصبح الآن حقيقة مقبولة أن الرؤساء في فترة ما بعد 11 سبتمبر ليس لديهم أي مخاوف بشأن التلاعب والكذب حتى بشأن التقارير الاستخباراتية الأكثر كفاءة إذا كانت لا تتناسب مع أجندتهم السياسية. وهو أمر بدأ في سنوات جورج بوش، واستمر خلال رئاسة باراك أوباما المحبوب للغاية ولكن أسيء فهمه كثيرًا”.

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وقال الصحفي الأمريكي المخضرم، إن “مسؤولاً استخباراتياً كبيراً أخبره أنه مثلما تم تجاهل تقارير وكالة الاستخبارات في البنتاجون في السابق من أجل المنفعة السياسية، فإن الكثير من تقارير وكالة المخابرات المركزية المستمرة حول الهجوم الأوكراني الفاشل تم تجاهلها من قبل بلينكن ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن”.

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