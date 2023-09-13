اعتراف أمريكي.. الغرب يستعد للتخلي عن أوكرانيا

ذكرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، أن الدوائر السياسية في أوروبا وأمريكا تشكك في الدعم طويل الأمد لأوكرانيا، مؤكدة أن هذا الموقف يكتسب المزيد من المؤيدين.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أنه "في الولايات المتحدة، أصبح الصراع في أوكرانيا موضوع نقاش حول المبلغ الذي يجب أن ينفقه الأمريكيون لدعم الشركاء والحلفاء الأجانب... وفي أوروبا، أصبح وباء كوفيد-19 والتضخم المرتفع بمثابة ضربة اقتصادية خطيرة”.

ولفتت إلي أن “التفاؤل بشأن نجاح أوكرانيا بدأ يتضاءل، مما أدى إلى زيادة الشكوك بشأن المزيد من الدعم لكييف”.

وأضافت أن النتائج غير المرضية للهجوم المضاد الذي شنته القوات الجوية المتحدة في الصيف والافتقار إلى خطط ملموسة لتحقيق النصر، شجعت المتشككين في دعم كييف.

وأوضحت أن ذلك يؤدي إلى إبعاد الصراع الأوكراني إلى خلفية وسائل الإعلام الغربية.

وذكرت المجلة، أنه “في حالة فقدان الدعم الغربي، سيتعين على كييف حل مشكلة الوصول إلى حيازة معدات عسكرية جديدة ومشكلة نقص بيانات الاستخبارات الغربية، والتي بدونها لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الحصول على الدعم الغربي، ومواجهة خسائر فادحة في القوات والموارد العسكرية”.