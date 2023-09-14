تصميم مختلف.. درة تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة درة، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت درة، مرتديه جمبسوت أنيق باللون الازرق الفاتح ، وتميز الجمبسوت بتصميم جذاب ومختلف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت درة، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت درة، تسريحة الكعكة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور درة