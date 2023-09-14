أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل.. خلى بالك لو بتستخدم تليجرام.. و“جوكر” هواتف سامسونج.. سعر رخيص وإمكانات جبارة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





يمثل الارتفاع المستمر لأسعار الهواتف وكذلك إطلاق الكثير من الطرز والموديلات المختلفة ضغطا كبيرا على راغبي الشراء، خاصة ممن يستهدفون الحصول على هاتف جيد بإمكانات مميزة مع سعر مناسب.



أعلنت شركة Apple “أبل” بعض مقاطع الفيديو من حدث "Wonderlust" الذي عقد أمس والذي كشفت فيه الشركة عن سلسلة هواتفها الجديدة من آيفون iPhone 15.



كشفت تسريبات مفاجآت جديدة عن هاتف سامسونج القادم Galaxy A05s والذي يعد أرخص هاتف من سامسونج هذا العام، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد حصوله على عدد من شهادات الاعتماد مثل FCC وSIRIM وTDRA.



حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من وجود عدد من النسخ المزيفة من تطبيق الدردشة الشهير Telegram تليجرام على متجر Google Play من شركة جوجل لمستخدمي هواتف أندرويد.



في قرار صادم اقبلت عليه فرنسا، قررت حظر بيع هواتف iphone 12 تماماً على اراضيها، بسبب تجاوز هواتف هذه السلسلة للحد الأقصي للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها، والتى يمتصها تماماً جسم الإنسان وتعرض حياته للخطر.



في معركة قضائية هي الأكبر من نوعها، تختصم وزارة العدل الأمريكية شركة جوجل، حيث تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى إثبات أن عملاقة التكنولوجيا استغلت سلطتها بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكار محركات البحث على الإنترنت.



يفضل الشباب فى هواتفهم الذكية الكاميرا وكذلك البطارية لأطول فترة استخدام ممكنة، مع معالج سريع ينجز المهام في وقت استثنائي، ولكن كل ذلك بسعر مميز مناسب لميزانيتهم المعقولة، ومن بين إصدارت سامسونج الكورية يأتى هاتف Galaxy A24 أفضل خيار لهذه الفئة.



يبدو أن شركة أبل ستحل أكبر مشكلة يواجهها المستخدمون في هواتف آيفون، حيث ستسمح الشركة بتحديد الحد الأقصى لشحن البطارية، وذلك وفقا لكود المصدر الموجود في الإصدار التجريبي iOS 17 الذي تم إصداره للمطورين، والذي سينطلق رسميا خلال الفترة المقبلة.

أعلنت شركة آبل بالأمس عن إطلاقها لاحدث نسخة من نظام تشغيلها الجديد ios 17، والتى سيتم إطلاقها لإصحاب هواتف آيفون فى 18 سبتمبر الجاري، ولكن المفاجأة الغير سارة أن هواتف محددة هي التى ستحصل على التحديث، وأخري لن تحصل على أى تحديثات.