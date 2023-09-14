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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل.. خلى بالك لو بتستخدم تليجرام.. و“جوكر” هواتف سامسونج.. سعر رخيص وإمكانات جبارة

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

“جوكر” هواتف سامسونج .. سعره على قد الإيد مع إمكانات جبارة


يمثل الارتفاع المستمر لأسعار الهواتف وكذلك إطلاق الكثير من الطرز والموديلات المختلفة ضغطا كبيرا على راغبي الشراء، خاصة ممن يستهدفون الحصول على هاتف جيد بإمكانات مميزة مع سعر مناسب.    

 

لو محتار.. أبل تنشر مقاطع فيديو للتفريق بين ميزات طرز iPhone 15


أعلنت شركة Apple “أبل” بعض مقاطع الفيديو من حدث "Wonderlust" الذي عقد أمس والذي كشفت فيه الشركة عن سلسلة هواتفها الجديدة من آيفون iPhone 15.

 

تسريبات تكشف مفاجآت عن أرخص موبايل سامسونج


كشفت تسريبات مفاجآت جديدة عن هاتف سامسونج القادم Galaxy A05s والذي يعد أرخص هاتف من سامسونج هذا العام، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد حصوله على عدد من شهادات الاعتماد مثل FCC وSIRIM وTDRA. 

 

خلى بالك لو بتستخدم تليجرام .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف أندرويد


حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من وجود عدد من النسخ المزيفة من تطبيق الدردشة الشهير Telegram تليجرام على متجر Google Play من شركة جوجل لمستخدمي هواتف أندرويد.

 

لا تشترِ هذا الآيفون .. خطر على حياتك


في قرار صادم اقبلت عليه فرنسا، قررت حظر بيع هواتف iphone 12 تماماً على اراضيها، بسبب تجاوز هواتف هذه السلسلة للحد الأقصي للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها، والتى يمتصها تماماً جسم الإنسان وتعرض حياته للخطر. 

 

احتكار البحث على الإنترنت.. جوجل متهمة بإنفاق المليارات لعرقلة المنافسين


في معركة قضائية هي الأكبر من نوعها، تختصم وزارة العدل الأمريكية شركة جوجل، حيث تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى إثبات أن عملاقة التكنولوجيا استغلت سلطتها بشكل غير قانوني للحفاظ على احتكار محركات البحث على الإنترنت.  

 

موبايل الشباب الأول من سامسونج.. مواصفات جبارة بسعر مغرى


يفضل الشباب فى هواتفهم الذكية الكاميرا وكذلك البطارية لأطول فترة استخدام ممكنة، مع معالج سريع ينجز المهام في وقت استثنائي، ولكن كل ذلك بسعر مميز مناسب لميزانيتهم المعقولة، ومن بين إصدارت سامسونج الكورية يأتى هاتف Galaxy A24 أفضل خيار لهذه الفئة.

 

هتحل مشكلة البطارية .. ميزة جبارة في iPhone 15


يبدو أن شركة أبل ستحل أكبر مشكلة يواجهها المستخدمون في هواتف آيفون، حيث ستسمح الشركة بتحديد الحد الأقصى لشحن البطارية، وذلك وفقا لكود المصدر الموجود في الإصدار التجريبي iOS 17 الذي تم إصداره للمطورين، والذي سينطلق رسميا خلال الفترة المقبلة.  

 

 

آيفونك راحت عليه ولا لسة ؟.. آبل توقف الدعم لهذه الأجهزة 

 

أعلنت شركة آبل بالأمس عن إطلاقها لاحدث نسخة من نظام تشغيلها الجديد ios 17، والتى سيتم إطلاقها لإصحاب هواتف آيفون فى 18 سبتمبر الجاري، ولكن المفاجأة الغير سارة أن هواتف محددة هي التى ستحصل على التحديث، وأخري لن تحصل على أى تحديثات.

 

 

 

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