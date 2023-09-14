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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البيئة: استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 وضعت خطة طموحة

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد محمد معتمد مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي قام على طرح أفكار استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن مصر لم يكن بها أرضية مشتركة لتبادل المعلومات ولم يكن المستثمرون على دراية تامة بالبرامج المتاحة، وبالتالي كان من أهداف المنتدى جمع كل أطراف المنظومة مثل الجهات الحكومية والبنوك والقطاع المصرفي والجهات الدولية وشركات القطاع الخاص.


وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أنّ استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050 وضعت خطة طموحة من أجل تخفيف الآثار المناخية والتكيف مع هذه التأثيرات، بعدها أصدرت مصر خطة المساهمات الوطنية المحدثة التي كان بها مجموعة مشروعات تقدر بنحو 246 مليار دولار لتحقيق الأهداف التي تم وضعها في خطة المساهمات الوطنية بحلول 2030. 


وتابع مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار، أن المساهمات المطلوبة ستتحقق من خلال المشروعات التي سينفذها القطاع الخاص بناءً على آليات وأساليب الإنتاج المستدام والأخضر واستخدام التكنولوجيات الحديثة التي تمكن من تحقيق تنمية اقتصادية، بحيث يتحقق ربح جنبا إلى جنب مع التوافق مع البيئة وتقليل الانبعاثات الخاصة بالتغيرات المناخية والتكيف مع آثارها. 
 

البيئة وزير البيئة منتدى الاستثمار البيئي التغيرات المناخية

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