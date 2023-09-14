عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إصابات وإقصاء فني| لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي.. 16 لاعبا من "الأحمر"

مباراة كأس السوبر
مباراة كأس السوبر الإفريقي

يلتقي مساء غد الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره اتحاد العاصمة الجزائري فى مباراة السوبر الإفريقي بالسعودية.

ويعول السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي على كتيبة اللاعبين من أجل حصد لقب كأس السوبر الإفريقي وبلوغ منصة التتويج القاري.

فيما رفع منافس الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة عبد الحق بن شيخة راية التحدي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي. 

ويعاني فريقا الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري من لعنة الغيابات في مبا كأس السوبر الإفريقي جراء الإصابة والاستبعاد الفني. 

الأزمات تضرب السوبر الإفريقي| "كاف" يصدم الأهلي.. تاو يثير القلق.. وموديست خارج الحسابات

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة


وجاءت قائمة غيابات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على النحو التالي :

 

يغيب عن صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري 16 لاعبا دفعة واحدة وهم:  

حمزة علاء - الإصابة في العضلة الخلفية.
عمرو السولية - للإصابة في العضلة الخلفية.
محمود متولي - الإصابة في العضلة الأمامية.
أكرم توفيق - عدم الجاهزية الفنية
كريم فؤاد - عدم الجاهزية الفنية
 كريم نيدفيد - للإصابة على مستوى العضلة الأمامية.
خالد عبد الفتاح - بسبب عدم الجاهزية الفنية.
 رأفت خليل - للإصابة على مستوى العضلة الأمامية.
محمد زعلوك - عدم قيد في القائمة الإفريقية
معتز محمد - عدم قيد في القائمة الإفريقية
محمد فخري - عدم قيد في القائمة الإفريقية
المهاجم الفرنسي انتوني موديست- عدم قيد في قائمة السوبر

وبات 4 لاعبين أخرين مهددين بالاستبعاد من القائمة النهائية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وهم : مصطفي مخلوف وكريستو وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وكريم الدبيس وكوكا.

"عصبية" فيتوريا واستفزاز محمد صلاح| 4 مشاهد مثيرة من ودية منتخب مصر وتونس

مغلوب على أمري ومش مرتاح| فيتوريا يكشف المستور مع المنتخب.. ونجم الأهلي "خط أحمر" بتونس

غياب رباعي اتحاد العاصمة الجزائري

 

يعاني نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة عبد الحق بن شيخة من الغيابات العديدة في صفوفه وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي افي مباراة كأس السوبر الافريقي.

ووفقا لصحيفة مسابقة الجزائرية التي أكدت ان فريق اتحاد العاصمة الجزائري يعاني من فقدان اكثر من لاعب قبل مواجهة النادي الاهلي في نهائي كأس السوبر الافريقي.

ويفقد فريق اتحاد العاصمة الجزائري ثنائي الدفاع مصطفي بوشينة ومحمد امين بوزيان للإصابة كما من المقرر ان يغيب كل من ادم عليلات  واسامة شيتة .

 

الأهلى كولر اتحاد العاصمة الجزائري مباراة السوبر الإفريقي عبد الحق بن شيخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

موعد المولد النبوي 2023 ويوم الإجازة الرسمية.. دار الإفتاء تحسم الجدل

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

الرئيس لوزيرة خارجية فرنسا: نعمل بأقصى طاقة لإيجاد حلول سياسية وسلمية لأزمات المنطقة

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

موضوعات متعلقة

المسابقات تعلن ملاعب مباراتي الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري بالدوري

الأزمات تضرب السوبر الإفريقي| "كاف" يصدم الأهلي.. تاو يثير القلق.. وموديست خارج الحسابات

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي .. تصريحات نارية لمدرب اتحاد العاصمة الجزائري

عملة جديدة.. مسئول سابق بصندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية الدولار الأمريكي

صفر ميجاوات.. انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بنيجيريا

غياب صلاح.. قائمة المرشحين للفوز بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم

البنك المركزي الأوروبي: نعتزم إعادة التضخم إلى 2% بعد رفع أسعار الفائدة

ما هي أولى المحالات.. وما المقصود بالأعضاء السبعة؟ علي جمعة يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

ناسا تكشف حقائق 800 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة.. تفاصيل

فيديو

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ