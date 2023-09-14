إصابات وإقصاء فني| لعنة الغيابات تضرب الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي.. 16 لاعبا من "الأحمر"

يلتقي مساء غد الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره اتحاد العاصمة الجزائري فى مباراة السوبر الإفريقي بالسعودية.

ويعول السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي على كتيبة اللاعبين من أجل حصد لقب كأس السوبر الإفريقي وبلوغ منصة التتويج القاري.

فيما رفع منافس الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة عبد الحق بن شيخة راية التحدي فى مباراة كأس السوبر الإفريقي.

ويعاني فريقا الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري من لعنة الغيابات في مبا كأس السوبر الإفريقي جراء الإصابة والاستبعاد الفني.



وجاءت قائمة غيابات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على النحو التالي :

يغيب عن صفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري 16 لاعبا دفعة واحدة وهم:

حمزة علاء - الإصابة في العضلة الخلفية.

عمرو السولية - للإصابة في العضلة الخلفية.

محمود متولي - الإصابة في العضلة الأمامية.

أكرم توفيق - عدم الجاهزية الفنية

كريم فؤاد - عدم الجاهزية الفنية

كريم نيدفيد - للإصابة على مستوى العضلة الأمامية.

خالد عبد الفتاح - بسبب عدم الجاهزية الفنية.

رأفت خليل - للإصابة على مستوى العضلة الأمامية.

محمد زعلوك - عدم قيد في القائمة الإفريقية

معتز محمد - عدم قيد في القائمة الإفريقية

محمد فخري - عدم قيد في القائمة الإفريقية

المهاجم الفرنسي انتوني موديست- عدم قيد في قائمة السوبر

وبات 4 لاعبين أخرين مهددين بالاستبعاد من القائمة النهائية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وهم : مصطفي مخلوف وكريستو وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم وكريم الدبيس وكوكا.

غياب رباعي اتحاد العاصمة الجزائري

يعاني نادي اتحاد العاصمة الجزائري بقيادة عبد الحق بن شيخة من الغيابات العديدة في صفوفه وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي افي مباراة كأس السوبر الافريقي.

ووفقا لصحيفة مسابقة الجزائرية التي أكدت ان فريق اتحاد العاصمة الجزائري يعاني من فقدان اكثر من لاعب قبل مواجهة النادي الاهلي في نهائي كأس السوبر الافريقي.

ويفقد فريق اتحاد العاصمة الجزائري ثنائي الدفاع مصطفي بوشينة ومحمد امين بوزيان للإصابة كما من المقرر ان يغيب كل من ادم عليلات واسامة شيتة .