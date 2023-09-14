القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

تنطلق مبارة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في تمام التاسعة، غدا الجمعة، وذلك في إطار مباراة السوبر الأفريقي، على استاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، حيث يبحث المارد الأحمر عن التتويج باللقلب التاسع في مشواره بالبطولات الأفريقية، ولهذا تبحث الجماهير الأهلاوية والعربية، عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري غدا.

النادي الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

أما عن القنوات الناقلة لمبارة الأهلي واتحاد العاصمة، فتذيع شبكة قنوات “بي إن سبورت” مباراة السوبر الأفريقي، بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، وذلك باعتبار أن شبكة القنوات القطرية، هي الناقل الحصري للبطولات القارية، وبالتالي تذيع قناة “بي إن سبورت 6”، و"bein sport 6"، مباراة الأهلي واتحاد العاصمة.

وتذاع مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي على شبكة قنوات bein sport الناقل الحصرى لجميع البطولات الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتحديد قناة bein sport Hd 6.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي، فمن المقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قنوات السعودية الرياضية SSC، حيث تذيع هذه القنوات المبارة بشكل مجاني للمقمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عبر قمري النايل سات وعرب سات، بينما لم يتم الكشف حتى الآن عن أي مباراة مجانية أو مفتوحة، ستقوم بنقل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي، خارج الأراضي السعودية.

3 مفاجآت في قائمة الأهلي

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة اتحاد العاصمة، بقائمة تضم 3 لاعبين جدد، وهم رضا سليم، المنتقل من الجيش الملكي المغربي، وإمام عاشور، المنتقل من نادي ميتلاند الدنماركي، وأنتوني موديست، لاعب بورسيا دورتموند السابق، وهؤلاء اللاعبين انضموا حديثا خلال فترة الانتقالات الحالية للمارد الأحمر.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى يتواجد كل من:

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف.

في خط الدفاع:

رامي ربيعة، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم الدبيس.

خط الوسط:

مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رضا سليم، أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم:

صلاح محسن، محمود كهربا، أنتوني موديست، بيرسي تاو.

الأهلي واتحاد العاصمة

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أعلن بشكل رسمي، عن إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي، بين الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري، في مدينة الطائف السعودية غدا، الجمعة 15 سبتمبر الجاري، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الملك فهد.

وكشف نادي اتحاد العاصمة الجزائري، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقي، الذي أرسله الكاف لإدارة المباراة، وذلك عبر بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، ومن المقرر أن يدير مباراة كأس السوبر الإفريقي طاقم التحكيم التالي:

الحكم الجابوني بيير أتشو.

الحكم الجابوني بوريس ديتسوجو.

الحكم الكاميروني كارين فومو.

الحكم السنغالي عيسى سي حكما رابعاً.

وتتواجد على تقنية الفيديو الفار، الحكمة ماريا ريفيت من موريشيوس، ويعاونها الحكم المغربي عادل زوراق.

الاهلي

مواجهات الأهلي الإفريقية

ويعتبر النادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب 8 مرات، بينما خسر الأهلي السوبر الأفريقي، مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015، ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ 3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

وضرب فريق سان جورج الإثيوبي موعداً مع الأهلى في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة، وتوصل مسئولو النادي الاهلى مع الفريقي الإثيوبي، منافسه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على لعب المباراتين فى القاهرة.

ويواجه سان جورج مشكلة فى خوض مباراة دور الـ32 على ملعبه بسبب رفض اعتماد الملاعب الإثيوبية من قبل الكاف، بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة لاستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فيما تقام مباراة الذهاب يوم 24 سبتمبر فى القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب أحد يومي 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر.

وكان الأهلى قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3 - 2 فى مجموع مباراتي الذهاب.