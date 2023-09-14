وزيرة خارجية فرنسا: ممتنون لمصر لدعمنا بالغاز العام الماضي دون تأخر

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن فرنسا تقدر التحرك المصرى الداعم لفرنسا لتوفير الغاز والطاقة العام الماضي، متوجها بالشكر والتقدير لمصر ودورها الكبير في المنطقة، « نحن ممتنون لكم وأقول ذلك بدون مواربة على دعمنا العاجل بالغاز العام الماضي دون تأخر».

وأضافت كولونا، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن العلاقات السياسية ممتازة وأيضا على الصعيد الاقتصادي وهناك شركات عدة تستثمر في مصر، موضحة ان فرنسا تشارك في دعم مصر بمشروع مترو الأنفاق.

وأشارت وزيرة الخارجية لزيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، عندما كان يشغل منصب رئيس وزراء فرنسا، لتدشين خط مترو الأنفاق، داعية الشباب المصري لتعلم اللغة الفرنسية بشكل واسع وقالت : نحن حريصون على دعم مصر.

