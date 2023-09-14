شركات طيران رخيصة اعتمد عليهم في مغامرتك القادمة إلى مصر

هل ترغب في حزم أمتعتك والسفر الى مصر في عطلتك القادمة؟ رائع! فأنها واحدة من اجمل بلاد العالم المليئة بالأماكن الجميلة والمناطق الطبيعية التي يمكنك استكشافها، فضلًا عن أجوائها المنعشة الجميلة حيث يمكنك التنزه ليلًا في الهواء الطلق وتناول أشهى الأطعمة المحلية كالفلافل والشاورما والكباب والكشري وغيرها من المأكولات المصرية التي ستعجبك بكل تأكيد. لذلك إذا كنت تبحث عن أرخص أسعار تذاكر الطيران إلى مصر، نحن اليوم أعددنا لك قائمة تضم 5 شركات طيران هم أفضل الشركات الاقتصادية التي توفر رحلات طيران رخيصة الى مصر في مقابل توفير خدمة جيدة.

فلاي ناس

إذا كنت ترغب حقًا في الحصول على رحلة طيران رخيصة خلال مغامرتك القادمة إلى مصر؛ عليك حجز فلاي ناس.، حيث أنها شركة طيران سعودية توفر رحلات طيران منخفضة التكلفة للمسافرين في العديد من بلدان العالم.

يقع المقر الرئيسي لشركة فلاي ناس في العاصمة الرياض، وتتخذ من مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي ومطار الملك فهد الدولي مركزًا لها. وفيما يخص الخدمات التي توفرها فلاي ناس للركاب على متن رحلاتها، هيا نتناولها فيما يلي:

أمتعة السفر

يُسمح لكل راكب حمل حقيبة واحدة لا يزيد وزنها عن 7 كجم وأن تكون أبعادها (الطول = 56 سم العرض 36 سم، الارتفاع 23 سم). ويتم تضمين رسوم اضافية اذا زاد وزن الحقائب عن الحد المسموح به.

الخدمات الترفيهية

توفر طيران ناس خدمات البث الترفيهي للركاب على متن رحلاتها، كي يشعر المسافرين بالاستمتاع بمشاهدة ما يرغبون به طوال مدة الرحلة.

الطعام على متن الطائرة

يُعرف عن رحلات الطيران الاقتصادية التي توفر تذاكر طيران رخيصة بأن الكثير من الخدمات غير مشمولة في سعر التذكرة الأساسي، لذا ستجد أن رحلات فلاي ناس لا توفر مأكولات أو مشروبات مجانية، ويمكنك شراء ما ترغب من قائمة الوجبات والمشروبات المختارة والمُعدة بعناية للمسافرين. بالاضافة أنه يمكنك طلب وجبة خاصة لتناولها على متن الطائرة ولكن احجزها مسبقًا.

رحلات فلاي ناس جدية ورخيصة بالفعل والكثير من محب السفر يعتمدون عليها للسفر حول العالم واكتشافه دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة من الأموال. احجز رحلتك الآن ووفر أموالك للمزيد من التجارب والمغامرات الميرة في مصر.

العربية للطيران

هي شركة طيران خاصة تعمل بنظام الطيران المنخفض التكلفة، ويمكنك الحصول على أرخص أسعار التذاكر إلى مصر عند حجزها من خلال موقع المسافر. فإنها واحدة من شركات الطيران الاقتصادية الرائدة في الشرق الأوسط بأكمله. والآن دعنا نتحدث عن الخدمات المقدمة من شركة العربية للطيران لركابها حتى يحصلوا على رحلة طيران مريحة وممتعة.

أمتعة السفر

يُسمح للركاب بوزن حقيبة لا يزيد عن 32 كجم، ويتم دفع رسوم اضافية في حالة زيادة الوزن عن الحد المسموح به.

الخدمات الترفيهية

يمكن للركاب استخدام شبكة سكاي تايم للاستمتاع بمشاهدة مجموعة من الأفلام العربية والعالمية، بالاضافة الى البرامج التليفزيونية الشهيرة وألعاب الفيديو والموسيقى المتنوعة. كما توفر طيران الغربية امكانية التسوق على الطائرة من خلال خدمة سكاي مول.

الوجبات على متن الطائرة

توفر العربية للطيران وجبات مجانية على متن رحلاتها للركاب، وهذه خدمة ر ائعة لا تقدمها الكثير من شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة. يمكنك الإستمتاع بتناول وجبتك وأنت على متن رحلة العربية بالإضافة الى غيرها من الخدمات الرائعة مقابل سعر رخيص لرحلتك إلى مصر، صفقة رائعة حقًا!

إير كايرو

العثور على رحلات طيران منخفضة التكلفة مقابل خدمة رائعة قد يكون صعب نوعًا ما! ولكن اير كايرو هي واحدة من خطوط الطيران ذات التكلفة منخفضة التكلفة التي توفر رحلات طيران الى مصر بأسعار معقولة. وباعتبارها شركة تابعة لشركة مصر للطيران الوطنية، فهي بالتأكيد موثوقة ويوصي بها الكثير من المسافرين، أنها بالفعل أفضل رهان لخدمة جيدة مقابل سعر رخيص! دعنا نتعرف على الخدمات التي توفرها شركة اير كايرو للركاب في السطور القادمة:

أمتعة السفر

يُسمح لكل راكب جمل حقيبة لا يزيد وزنها عن 32 كجم، ويتم فرض رسوم اضافية مقابل أي وزن رائد خلال الرحلة.

الخدمات الترفيهية

تتيح رحلات طيران اير كايرو للمسافرين الى امكانية الدخول الى البوابة الرئيسية الخاصة بالشركة لمشاهدة أحدث الأفلام العالمية والمحلية، بالاضافة الى البرامج التلفزيونية الحديثة والموسيقى والألعاب المناسبة لجميع الأعمار. كي تستمتع بقضاء وقتك على متن الطائرة دون الإحساس بالملل.

الطعام على متن الطائرة

يمكنك الاختيار من بين باقة متنوعة من الوجبات الشهية والخفيفة، بالاضافة الى المشروبات الساخنة والباردة لتناول ما تفضله وأنت على متن الطائرة خلال رحلتك الى مصر.

طيران النيل

هي شركة طيران مصرية تأسست عام 2008، توفر رحلات طيران بأسعار معقولة للمسافرين. وهذه الشركة الرائعة أحدث أسطول من طائرات الإيرباص الحديثة، فأنها بالفعل نمت بسرعة فائقة إلى أن أصبحت واحدة من أفضل شركات الطيران التي توفر رحلات طيران الى مصر وغيرها من الدول بأسعار معقولة. ولمساعدتك على التعرف على ما تقدمه الشركة للمسافرين على متن رحلاتها، اطلع على الاتي:

أمتعة السفر

توفر طيران النيل فئتين للسفر هم: درجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية. ويصل الحد الأقصى للامتعة المسموح بها في فئة رجال الأعمال إلى 40 كجم و 7 كجم لوزن حقيبة اليد. أما الدرجة السياحية يُسمح فيه بحمل أمتعة سفر لا يزيد وزنها عن 30 كجم و 7 لوزن حقيبة اليد. ويتم فرض رسوم إضافية على تسجيل الأمتعة ذات الوزن الزائد على طيران النيل

الخدمات الترفيهية

توفر رحلات طيران النيل خدمات ترفيهية رائعة لإثراء تجربة السفر برمتها لدى الركاب، حيث يمكنكم الاستمتاع بمشاهدة أحدث الأفلام العالمية والعربية الكلاسيكية والموسيقى وألعاب الفيديو الممتعة.

الطعام على متن الطائرة

يتم توفير وجبات ومشروبات مجانية للركاب على متن طيران النيل من بين قائمة مختارة من أشهى المأكولات والمقبلات اللذيذة، بالاضافة الى المشروبات الساخنة والباردة للاستمتاع بتناول كوب القهوة أو الشاي المفضل لديك.

طيران النيل هي بالفعل واحدة من شركات الطيران الرائدة التي تقدم خدمات ممتازة للمسافرين على متنها وكل ذلك مقابل دفع أسعار تذاكر طيران معقولة.

هذه هي القائمة الافضل والارخص لشركات الطيران التي يمكنك أخذها في الحسبان عند حجز رحلتك القادمة إلى مصر، إختر رحلة الطيران الأنسب لك من بينها واحجزها على الفور من موقع المسافر إذا كنت ترغب في الحصول على أرخص أسعار تذاكر طيران إلى مصر. لتبدأ حينئذٍ في التخطيط للبرنامج السياحي في تلك البلاد الساحرة التي تمتلك مزيج مذهل ومتنوع ما بين الطبيعة الساحلية الاستثنائية وما بين المعالم الأثرية القديمة التي مازالت واحدة من العجائب المثيرة حتى يومنا هذا.