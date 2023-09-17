أسرع 20 لاعبًا بالعالم| نجم المنتخب ينافس مبابي في قائمة أبطال العالم.. وصدمة لـ محمد صلاح

أعلنت تقارير صحفية حديثة، عن قائمة تضم أسرع 20 لاعبًا في العالم، وشهدت هذه القائمة تواجد نجم مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ولكنه وجد نفسه في مركز متأخر بالمقارنة مع زميله في المنتخب الوطني، محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، الذي احتل مكانًا متقدمًا في هذه القائمة المثيرة.

ونشرت صحيفة "Light" النيجيرية تقريرًا مفصلًا يكشف عن أسرع لاعبي العالم، وقد تم اختيار 20 لاعبًا ضمن هذه القائمة المثيرة.

محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه في القائمة

وفي هذه القائمة، وضعت الصحيفة النجمين المصريين محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه بجوار نجوم العالم مثل كيليان مبابي وكايل والكر، بالإضافة إلى ألفونسو ديفيز وإيرلينج هالاند.

واحتل محمود حسن تريزيجيه المرتبة الثالثة كأحد أسرع اللاعبين في العالم بسرعة تصل إلى 37.5 كم/ساعة، خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الأول، وكايل والكر مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي الذي جاء في المركز الثاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن تريزيجيه كان يعتبر واحدًا من أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي قبل رحيله عن أستون فيلا وانتقاله إلى طرابزون سبور.

الأسرع في العالم

من الجدير بالذكر أن كيليان مبابي احتل المركز الأول في هذه القائمة بسرعة 38 كم/ساعة، فيما جاء محمد صلاح في المركز الـ12 بسرعة 36.6 كم/ساعة، بينما جاء في المركز الـ20 ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ، ثم هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الـ19 والمغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الـ36.4، والويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني السابق في المركز الخامس بسرعة 36.9 كم / ساعة.

إشادة بالأداء المميز

وهذا التصنيف يعكس الأداء المميز لنجمي مصر محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه على المستوى العالمي، وهما يستحقان كل التقدير والاعتراف بمهاراتهما وسرعتهما الاستثنائية في الملعب.





وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول والمحترف ضمن صفوفه النجم محمد صلاح، مواجهة قوية أمام نظيره وولفرهامبتون، أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

ودخل لاعبو الريدز المباراة بمعنويات مرتفعة لتحقيق نتائج إيجابية واقتناص النقاط الثلاث، خاصةً وأن الفريق الإنجليزي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 10 نقاط.