ضغوط أمريكية على إسرائيل لإحداث تقدم في قضية عناصر حماس برفح
بعد تهديدها بالرد "بحزم".. الصين تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى اليابان
الحرارة هترفع تاني .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية خلال أيام
زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟
الحادثة كانت مروعة..شقيق أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية
القاهرة الإخبارية: آلاف الخيام بغزة غرقت بفعل منخفض جوي يضرب القطاع
حوادث النجوم.. أحمد سعد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
السجن 10 سنوات لـ 8 متهمين والبراءة لـ 4 آخرين بفض اعتصام رابعة
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
رياضة

إطلاق تذاكر كأس القارات للأندية قطر 2025 واستعدادات مكثفة لبيراميدز

إسلام مقلد

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لـ كأس القارات للأندية قطر 2025 عن بدء طرح تذاكر مباريات البطولة على مراحل، حيث خُصصت الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر للبيع المبكر، فيما تُطرح التذاكر على نطاق أوسع للجماهير ابتداءً من 23 نوفمبر.

ويأتي هذا الترتيب ضمن خطة تنظيمية دقيقة تهدف إلى منح المشجعين فرصة متميزة لحجز أماكنهم منذ وقت مبكر، في ظل الإقبال المتوقع على الحدث الكروي البارز الذي يتزامن مع موسم رياضي استثنائي تشهده الدوحة.

وأكدت اللجنة أن التذاكر ستشمل المباريات الثلاث الرسمية للبطولة، وستكون متاحة في ثلاث فئات، بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً فقط، ما يجعل حضور المباريات متاحاً لمختلف الفئات الجماهيرية. كما تم تحديد حد أقصى لشراء التذاكر بواقع 6 تذاكر للشخص الواحد لكل مباراة، لضمان توزيع عادل ومنظم بين المشجعين.

زخم رياضي متصاعد في الدوحة

تشهد قطر خلال الأشهر المقبلة نشاطاً رياضياً مكثفاً مع استضافة عدد من البطولات الكبرى، وفي مقدمتها بطولة كأس العرب، إلى جانب بطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي تُقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر.

ويُعد هذا البرنامج الحافل استمراراً لمسيرة قطر الناجحة في تنظيم الأحداث الرياضية الدولية، بعدما رسخت مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات العالمية في استضافة المنافسات الكبرى.

المباريات الثلاث الختامية للبطولة

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة المنظمة لكأس القارات للأندية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن قطر ستستضيف المباريات الثلاث الختامية للبطولة السنوية التي تُعد من أبرز بطولات الأندية على مستوى العالم، إذ تمنح لقب "أفضل نادٍ في العالم" لعام 2025.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسة ساخنة بين أبطال ثلاث قارات، في حدث يحظى باهتمام عالمي واسع.

سلسلة فعاليات مزدحمة تستضيفها قطر

وتُضاف هذه البطولة إلى سلسلة فعاليات مزدحمة تستضيفها قطر في ديسمبر، تشمل كأس ديربي الأمريكتين في 10 ديسمبر، ثم كأس التحدي في 13 ديسمبر، قبل أن تُختتم بكأس القارات للأندية في 17 ديسمبر. 

وتأتي هذه الفعاليات امتداداً لخبرة قطر الناجحة في تنظيم نسخ 2019 و2020 و2024 من البطولة، خصوصاً نسخة 2024 التي استضافها استاد لوسيل وشهد تتويج ريال مدريد باللقب.

بيراميدز يستعد لخوض تحديات كأس الإنتركونتيننتال

وفي إطار الاستعدادات المصرية للمشاركة في بطولة دولية بهذا الحجم، قام وفد من نادي بيراميدز بزيارة تفقدية شاملة لمنشآت البطولة في الدوحة، وذلك بدعوة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم وبالتنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة. 

وركزت الزيارة على تفقد ملاعب التدريب، التي تُعرف باسم ملاعب الإرسال، بالإضافة إلى ملاعب المباريات والفنادق المخصصة لإقامة الفريق خلال البطولة.

كما شملت الجولة زيارة استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي، المقرر أن يستضيف مواجهة بيراميدز في كأس التحدي، وهي محطة مهمة في مشوار الفريق قبل الوصول إلى مباراة كأس الإنتركونتيننتال.

ويستهل بيراميدز مشواره بمواجهة الفائز من مباراة كأس ديربي الأمريكتين، التي تجمع بين كروز أزول المكسيكي بطل كونكاكاف 2025، وبطل كأس ليبرتادوريس الذي سيُحسم رسمياً في نهاية نوفمبر الجاري. 

وتقام مباراة بيراميدز يوم 13 ديسمبر، على لقب كأس التحدي، وفي حال الفوز، يلتقي الفريق مع باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا في قمة مرتقبة يوم 17 ديسمبر لحسم لقب كأس الإنتركونتيننتال.

وضم وفد بيراميدز المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي، وهاني سعيد المدير الرياضي، حيث أكد الفريق خلال جولته جاهزيته للمشاركة في البطولة، وتعزيز آماله في تحقيق ظهور مشرف يمثل الكرة المصرية في واحدة من أبرز المحطات الكروية العالمية هذا العام.

