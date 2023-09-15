نجل الرئيس الأمريكي مهدد بالحبس 25 عامًا.. تفاصيل

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " لأول مرة في تاريخ أبناء الرؤساء.. نجل بايدن يواجه 3 اتهامات".



وجاء في التقرير أن هناك لائحة تهم جنائية فدرالية، تواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي بايدن، وأن تلك التهم تتعلق بالكذب أثناء شراء أسلحة نارية في عام 2018.



وأوضح التقرير أن هناك وسائل إعلام عالمية، نشرت أن نجل الرئيس الأمريكي، يوجه ثلاث تهم، وأنه قام بنشر معلومات غير صحيحة.



وكشفت القناة أن نجل الرئيس الأمريكي، أقسم أنه لم يتناول مواد مخدرة، اثناء التحقيق معه، ولكن هناك تقارير أثبتت أنه كان يتعاطي.



وأوضحت القناة أن نجل الرئيس الأمريكي معرض للحبس 25 عامًا، أذا ثبتت الاتهامات الموجهة له.

