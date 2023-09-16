صدى البلد يشهد كواليس تصوير فيلم "الاسكندراني " لـ أحمد العوضي وزينة

يواصل المخرج خالد يوسف تصوير فليمه الجديد “ الاسكندراني ” ، والذى يعود من خلاله الى السينما بعد غياب سنوات .

وتواجد صدي البلد داخل كواليس العمل ، حيث تم بناء ديكور ضخم لتصوير عدد من المشاهد التى تجمع بين الأبطال وعلي رأسهم أحمد العوضي وزينة وحسين فهمي .

فيلم الإسكندراني

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».



وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».



وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين ،والعمل من تاليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ، والذى تم الاستعانة بعدد من الاعمال التى كتبها قبل وفاته ومنها فيلم الباب الاخضر.