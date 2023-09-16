لوك جديد.. مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

حرص مصفف الشعر ألفريد على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو جديدا من أحدث ظهور للفنانة مي كساب.

خطفت مي كساب الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلونا باللون الأبيض ونسقت معه تي شيرت بنفس اللون ولكنه مزين باللون الفضي، ما كشف عن رشاقتها.

ولم تبالغ مي كساب في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ولكنها اعتمدت على القطع البسيطة للغاية، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت مي كساب على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

مي كساب