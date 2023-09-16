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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يبحث عن صدارة الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب لويس كومبانيس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.
ويستهدف فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، تحقيق الفوز على ريال بيتيس في مباراة اليوم وخطف صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد "مؤقتا".
كان برشلونة استهل مشواره في الدوري الإسباني هذا الموسم بتعادل مخيب مع خيتافي بدون أهداف، ثم حقق 3 انتصارات متتالية على حساب قادش وفياريال وأوساسونا .
ووفقا لتقارير صحفية، فإن جوندوجان جاهز للمشاركة مع برشلونة أمام ريال بيتيس، رغم تعرضه لكدمة في الظهر خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا خلال فترة التوقف الدولي، الأسبوع الماضي.
على الجانب الآخر، يطمح ريال بيتيس في اقتناص نقاط اللقاء من برشلونة والرحف نحو المربع الذهبي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني تشافي جوندوجان

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