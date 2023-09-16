التشكيل الرسمي لـ ديربي ميلانو بين الإنتر وميلان في الدوري الإيطالي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي إنتر ميلان وإي سي ميلان، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: دارميان - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوجلو - مخيتيريان - دي ماركو

خط الهجوم: مارتينيز - تورام.

بينما جاء تشكيل إي سي ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - ثياو - كيير - هيرنانديز.

خط الوسط: كرونيتش - تشيك - بوليسيتش - ريندرز - لياو.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

ويحتل فريق إنتر ميلان في المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق إي سي ميلان في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.