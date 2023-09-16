جامعة حلوان تصدر تعليمات هامة للطلاب المتقدمين لدفع رسوم الكشف الطبي

تنوه جامعة حلوان على الطلاب المتقدمين لحجز ميعاد الكشف الطبي دفع الرسوم من خلال بطاقات فيزا المصرفية (جميع البنوك) باستثناء فيزا ميزة.

ويأتي هذا التنويه كجزء من إجراءات التسجيل للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة، وللقيام بعملية حجز ميعاد الكشف الطبي، يجب التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للكشف الطبي للجامعة على الرابط التالي:

http://mede.helwan.edu.eg/

تهيب الجامعة بجميع الطلاب بضرورة الالتزام بتحري الدقة أثناء إدخال المعلومات على الموقع الإلكتروني وعدم تقديم أي معلومات عبر وسائل أخرى.

كما يجب أيضًا دفع المصروفات المطلوبة عبر موقع الكشف الطبي المعتمد من قبل الجامعة.

حقق أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي نظمته جامعه حلوان في الفتره من 8 إلى 14 سبتمبر 2023 الجاري تحت شعار الجمهوريه الجديده حلم وطن، نجاح كبير رغم التحديات آلاف من الشباب شاركوا.

وعلى جانب آخر وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الأسبوع أقيم بتجهيزات ضخمة وسط عقد عشرات الفعاليات و منافسات حماسية واستعدادات لوجستية تمت على أكمل وجه في وقت قياسي، وأكثر مايميز الأسبوع الثالث عشر هو تنوعه في كافة المجالات، والفعاليات والمسابقات بشكل غير مسبوق، وشهد استقال لكافة الجامعات من كل المحافظات.

كما تم عقد ندوات وورش عمل بحثية ونقاشات في كافة المجالات العلمية والنفسية وريادة الأعمال وغيرها، وكرنفالات وحفلات كورال واستعراضات وعروض مسرحية متميزة، وعدد كبير من الفعاليات الرياضية في كل الألعاب تنس الطاولة، الكرة الطائرة، كرة السلة وكرة اليد، القدم، والمعارض العلمية والفنية ومسابقات الميكاترونيك، والمعلومات العامة والشطرنج، البحث العلمي، والبرمجة.