على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

نشرت الفنانة ميرهان حسين ، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت ميرهان حسين ، مرتدية فستان الشاطئ بألوان صيفية مبهرة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من أحمر الشفاه باللون الأحمر الناعم، واختارت نظارة شمسية لإكمال اللوك.

كما اختارت ميرهان حسين، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور ميرهان حسين