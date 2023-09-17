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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

صدى البلد

البسبوسة من أجمل الحلويات التي يمكن أن تقدميها لضيوفك أو لأسرتك ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل البسبوسة

المقادير..

3 أكواب من السميد 
نص   كوب الحليب 
٣ كوب زبادى 
ملعقة صغيرة من الفانيليا.
ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
كوب من السمن المذاب. او الذبدة 
كوب من جوز الهند.
كوب من السكر
سيرم "الشربات

الطريقة

اخلط السميد والبيكنج بودر معاً في وعاء جيداً.
أضف السمن إلى ما سبق، وقلب الخليط جيداً، ثم ضع السكر والفانيليا، وقلب جيداً.

ضع إلى ما سبق اللبن وجوز الهند، واخلط المزيج معاً.

تصب البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل السمن وتضاف حبات الفول السودانى على وجة البسبوسة 
توضع الصينية في الفرن الساخن على درجة حرارة هادئة.

تترك البسبوسة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

تخرج من الفرن، وتصب السيرم  (الشربات) وتزين بالمكسرات والفول السودانى

البسبوسة البيكنج باودر بسبوسة طريقة عمل البسبوسة عمل البسبوسة

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بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

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