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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس قوى عاملة البرلمان يطالب بعقد اجتماع للقومي للأجور لرفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان

طالب النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برفع الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص.

ودعا عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط؛ رئيس المجلس القومى للأجور بعقد إجتماع للمجلس في القريب العاجل لدراسة رفع الحد الأدنى للاجور للعاملين فى القطاع الخاص.

وكان قد وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد القطاع الخاص الحد الأدنى

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