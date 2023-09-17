موعد مباراة آرسنال وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل فريق آرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره إيفرتون، اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال وإيفرتون والقنوات الناقلة

وتقام مباراة آرسنال وإيفرتون في تمام السادسة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 English وSky Sports Premier League UK.

آرسنال ضد إيفرتون

يستهدف فريق آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، تحقيق الفوز في مباراة اليوم للعودة إلى المربع الذهبي وإشعال المنافسة على لقب البريميرليج.

كان آرسنال فاز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

ويأمل الدولي المصري محمد النني في العودة للمشاركة رفقة آرسنال بعد تعافيه تماما من إصابة الركبة التي لحقت به في شهر يناير الماضي.

على الجانب الآخر، يتسلح إيفرتون بعاملي الأرض والجمهور للفوز على آرسنال والهروب من قاع جدول الترتيب، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر بنقطة وحيدة.