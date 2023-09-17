فيتور بيريرا: 95 حكما جاهزون لإدارة مباريات الدوري الممتاز

تحدث البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن استعدادات اللجنة الرئيسية للموسم الجديد في الدوري الممتاز المقرر انطلاقه غدا الاثنين.

وقال البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عبر المؤتمر الصحفي: بدأنا مناقشة قوانين جديدة خاصة بلجنة الحكام، وأقيمت دورة تأهيلية لمراقبين الحكام موخرا وجري اختيار 48 مراقبا جديدا.

وأضاف بيريرا: اخترنا 36 حكمًا إضافة إلى 7 حكام دوليين و52 حكما مساعدا، في دوري الموسم الجديد.

واستطرد : الإعلان عن قائمة محددة للحكام أمر طبيعي مثلما يقوم كل فريق بتحديد قائمته في الموسم .

وأكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام أنه يبذل قصاري جهده من أجل تطوير منظومة التحكيم في مصر منذ وصوله خلال الشهور الماضية.

وقال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عبر المؤتمر الصحفي: وصلت مصر من ستة أشهر وأعلن 7 أيام في الاسبوع لكوني محترف وأحب عملي .

تابع : وعدت المصريين بتطوير التحكيم وسأبذل قصاري جهدي من أجل ذلك.

اجتماع بيريرا ومديري الكرة في أندية الدوري

وعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية ، اجتماعا صباح اليوم مع مديري الكرة والاداريين بأندية الدوري الممتاز في اطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق غدا الإثنين .



بيريرا

شهد الاجتماع بين بيريرا ومديري الكرة والإداريين في أندية الدوري الممتاز التأكيد علي الاحترام المتبادل بين لجنة الحكام وجميع الأندية.

بيريرا

وأكد بيريرا ضرورة التعاون لخروج الموسم الجديد بصورة جيدة مع تطبيق اللوائح علي الجميع .

مؤتمر صحفي للبرتغالي بيريرا

ويعقد اليوم البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا للحديث عن أزمة تصنيف الحكام والتحديات التي تواجه قضاة الملاعب فى الدوري الجديد.