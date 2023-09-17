أخبار التوك شو.. السيسي يشهد حلف اليمين للنائب العام.. هل تعود الموجة الحارة؟

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.

جاء ذلك في نباً عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز".

الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المرشدين في الهيئة كان لهم دور كبير في تاريخ قناة السويس، بداية من تأميم قناة السويس حتى الآن، وتحملوا مسئولية كبيرة في الحفاظ على الهيئة.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن المرشدين المصريين ضربوا المثل في التضحيات، مؤكدا أنهم كانوا يتولون مسئولية إدارة السفن ، واستمرار العمل في هيئة قناة السويس، بعد قرار التأميم.

قدمت الإعلامية داليا أيمن، خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2491 جنيهات للجرام.

قرار زيادة المرتبات .. قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر بإجراءات الحماية المجتمعية استشعارا منه بالعبء الواقع على الناس ، موضحا أن كل ٦ شهور تقريبا يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة حماية اجتماعية .

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم الإعلامية داليا أيمن، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية التي شهدت ثباتاً واستقراراً.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد :

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، كتل هوائية قادمة من شمال أوروبا مما ساعدت أن تكون الأجواء مستقرة، على الرغم من أن هناك أجواء حارة بفترة الظهيرة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه مع فترات الليل مع غياب أشعة الشمس تقل درجات الحرارة، لتصل إلى 24 درجة مئوية.

قال الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، تعقيبا على إعادة افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين، إن الدولة تشهد افتتاحات كثيرة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وهو تراث مصر الحضاري والأثري، مشيرا إلى أن المسجد معروف باسم " سارية الجبل ويقع في الجزء الشرقي من القلعة.

تحدّثت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة عن الخدمات التعليمية التي تقدّمها مبادرة حياة كريمة بقرى محافظة بني سويف، قائلة إن الصعيد بصفة عامة شهد طفرة كبيرة في ملف التعليم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن محافظة بني سويف كان لها نصيب جيد من هذا التطوير بإنشاء الجامعة الأهلية والعديد من المدارس.



حذر الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة من عدم استكمال كورس المضاد الحيوي، لأن هذا يتسبب في ضرر للمريض والمجتمع، ويبطل مفعول المضاد الحيوي إذا تكررت العدوى عند المريض.

أذاعت فضائية "أكسترا نيوز خبر وصول حاملة الطائرات ميسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم المتضررين من كارثة الإعصار في ليبيا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.